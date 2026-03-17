Ekonom Optimistis Kerja Sama Energi RI-Jepang Berdampak Positif bagi Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Diplomasi energi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis diapresiasi sejumlah pihak.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono menilai hal ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transisi energi hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan energi nuklir, ekspor LNG, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Hendry menyebut kesepakatan ini menjadi sinyal positif Indonesia semakin serius dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.

“Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3).

Adapun kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.

Menurut dia, kerja sama dengan Jepang memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat penguasaan teknologi energi baru, termasuk nuklir yang selama ini terkendala biaya investasi dan transfer teknologi.

Hendry menekankan potensi keuntungan kerja sama ini juga sangat besar jika dikaitkan dengan kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, terutama untuk mendukung ekosistem energi bersih.