Ekonom Perkirakan Ekonomi RI Hanya Tumbuh Sedikit di Atas 5 Persen Pada Kuartal III 2025

jpnn.com, JAKARTA - Permata Institute for Economic Research (PIER) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh hanya sedikit di atas 5 persen yakni 5,04% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2025.

pada kuartal III-2025 akan sedikit di atas 5 persen, yakni sekitar 5,04 persen, melambat dibandingkan 5,12 persen pada kuartal sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2025 pada Rabu (5/11).

“Kami memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan melemah dari 5,12 persen year on year (yoy) pada kuartal II menjadi 5,04 persen (yoy) pada kuartal III-2025,” kata Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, laju pertumbuhan tetap berada sedikit di atas 5 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada kuartal I dan paruh pertama 2025, yang menandakan adanya perbaikan arah pertumbuhan ekonomi.

Faisal menjelaskan, perlambatan ini terutama disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga akibat ketidakpastian politik pada akhir Agustus 2025 yang menekan kepercayaan konsumen, serta normalisasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) seiring melambatnya impor barang modal.

Pertumbuhan ekspor diperkirakan tetap solid, ditopang oleh permintaan Amerika Serikat yang meningkat hingga Agustus 2025 dan lonjakan wisatawan asing selama musim liburan musim panas.

Sementara itu, pertumbuhan impor diproyeksikan menurun seiring dengan melambatnya aktivitas PMTB serta penurunan impor jasa setelah berakhirnya musim liburan sekolah dan periode ibadah haji.