Ekonom Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kuartal IV Lebih Tinggi, Ini Faktornya

Jumat, 07 November 2025 – 15:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV tahun ini.

Berdasarkan analisisnya, Ryan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV akan lebih tinggi dibanding dua kuartal sebelumnya.

Pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12%, sementara pada kuartal III sebesar 5,04%.

Proyeksi tersebut disinyalir karena pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan stimulus ekonomi.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga agresif melonggarkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Maka, saya yakin PDB kita di kuartal IV akan lebih tinggi dari kuartal II maupun kuartal III," kata Ryan saat dihubungi Jpnn.com, Kamis (6/11) malam.

Ryan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai antara 5,3% hingga 5,5% secara year-on-year pada kuartal IV.

Menurut dia, faktor pendukung pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV, tidak jauh berbeda dengan kuartal-kuartal sebelumnya.