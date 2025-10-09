Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonom Sebut Pemangkasan TKD Bikin Pemda Kesulitan

Kamis, 09 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Ekonom Sebut Pemangkasan TKD Bikin Pemda Kesulitan - JPNN.COM
Pertemuan antara sejumlah kepala daerah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangaksan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026. Ilustrasi/foto: dokumentasi JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan antara sejumlah kepala daerah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangaksan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 menuai tanggapan dari berbagai pihak. 

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemotongan TKD akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah (pemda).

Sebab, sebagian besar pemda telah mengalokasikan anggaran belanja.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pemotongan TKD secara mendadak diyakini akan mengganggu perencanaan yang telah disusun dan berdampak negatif pada operasional pemda.

"Pasti (pemda merasa kesulitan akibat pemotongan TKD). Karena gini, itu kan Pemda itu kan sebagian besar sudah mengalokasikan perencanaan, merencanakan anggaran untuk apa, apa," ujar Esther saat dihubungi jpnn.com, Rabu (8/10).

Esther menjelaskan sebagian besar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk belanja rutin. 

Baca Juga:

Pemotongan TKD diyakini dapat menyulitkan pemda dalam membayar gaji pegawai, yang bergantung pada dana APBD.

"Yang kedua, itu, karena kalau dilihat lagi, porsi dari anggaran APBD, itu lebih banyak dialokasikan belanja rutin, sehingga kalau itu dipotong, mereka kan kesulitan untuk bayar pegawai," ujarnya.

Pertemuan antara sejumlah kepala daerah dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemangaksan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemerintah Pusat  Tkd  APBD  Indef  Pemangkasan TKD 
BERITA PEMERINTAH PUSAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp