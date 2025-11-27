Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Mereformasi Sistem Perpajakan Berdasarkan Fatwa MUI

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni menyambut baik fatwa MUI tentang pajak berkeadilan.

Dia menilai fatwa yang dibacakan pada Musyawarah Nasional MUI 20-23 November 2025 sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan isi fatwa itu sebagai masukan positif dalam mereformasi sistem perpajakan nasional,” ungkap Farouk dikutip, Kamis (27/11).

Baca Juga: Penjelasan Purbaya soal Eks Dirjen Pajak Terseret Kasus Dugaan Korupsi

Menurut Farouk, sekarang ini saat yang tepat bagi untuk menata ulang aturan sektor perpajakan.

Aturan pajak ke depan harus berlandaskan prinsip keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pajak harus menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

“Pemungutan pajak tidak boleh menyebabkan tekanan ekonomi yang melemahkan kesejahteraan rakyat,” jelas eks pejabat Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia, ini.

Baca Juga: Anak Buah Purbaya Mengeklaim Pajak di Indonesia Menerapkan Sistem Berkeadilan

Mertimbangan tersebut Farouk menyatakan mendukung Fatwa MUI terkait pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah pertama dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pertama.

Alasannya tempat tinggal dan kendaraan penunjang kerja adalah kebutuhan pokok. Dalam konsep zakat pun rumah yang dihuni tidak termasuk objek zakat. Kebijakan serupa patut diterapkan untuk kendaraan pertama, mengingat fungsinya sebagai kebutuhan dasar mobilitas masyarakat.