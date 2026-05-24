Ekonom Ungkap 2 Kunci Agar Kesuksesan DSI

Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo menilai ada dua kunci keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Kesuksesan DSI sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal dari lembaga tersebut,” ungkap Dradjad di Jakarta, Sabtu (24/5).

Menurut Dradjad, terjadinya resistensi atas kehadiran PT DSI karena lembaga baru mencoba merespons persoalan lama seperti under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.

“Memang ini baru diumumkan sehingga menjadi tugas Pak Rosan dan tim Danantara untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dalam menjelaskan gagasan ini kepada publik,” kata dia.

Ekonom lulusan Universitas Queensland itu mengatakan wajar apabila muncul resistensi dan kekhawatiran dengan hadirnya PT DSI ini.

“Sebagian pihak yang keberatan kemungkinan berasal dari oknum yang selama ini terlibat dalam praktik under-invoicing maupun transfer pricing,” jelas Dradjad.

Di sisi lain, ia mengatakan, ada juga pelaku usaha yang sebenarnya tidak terlibat, tetapi khawatir kebijakan baru ini dapat mengganggu iklim bisnis.

“Kalau komunikasinya baik dan kinerja awalnya menunjukkan hasil positif, saya rasa kekhawatiran itu pelan-pelan bisa berkurang,” kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.