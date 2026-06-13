Ekonom Ungkap Efek Berantai Transpotasi Publik, Jangan Dianggap Sepele

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Dengan perician 8,2 persen komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp 5.000 (atau < Rp 150.000 per bulan). Sebanyak 14,7 persen komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp 150 ribu - Rp 300 ribu per bulan) dan 28,6 persen komuter mengeluarkan biaya minimal Rp 25.000 (atau Rp 750 ribu per bulan).

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah mengungkapkan peran penting transportasi publik dalam membangun perekonomian masyarakat.

Dia menyebut transportasi publik memberi penghidupan.

"Transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru usaha UMKM," ujar Piter, Jumat (12/6).

Selain itu, Piter Abdullah menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," kata dia.

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah juga bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.