Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekonom Ungkap Harga Pertamax Naik untuk Menjaga Kepercayaan Investor

Senin, 15 Juni 2026 – 06:22 WIB
Ekonom Ungkap Harga Pertamax Naik untuk Menjaga Kepercayaan Investor - JPNN.COM
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?" ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (14/6).

Hendry menjelaskan selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Baca Juga:

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut makin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi, memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Baca Juga:

Dia menambahkan apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kenaikan harga BBM jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Harga BBM  harga pertamax  APBN  investor  pertamax 
BERITA HARGA BBM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp