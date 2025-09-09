Ekonom Ungkap Latar Belakang Purbaya Cukup Memesona, Cocok Jadi Menkeu

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai sosok Purbaya Yudhi Sadewa cocok mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan.

"Saya kira Purbaya, sekalipun belum sekuat Sri Mulyani Indrawati profilenya di pasar, akan tetap disambut positif oleh pasar. Karena beliau bukanlah orang baru di dunia keuangan, baik perbankan maupun non perbankan," ungkap Ronny kepada JPNN, Selasa (9/9).

Menurut Ronny, Purbaya juga dianggap cocok oleh Prabowo mengemban tugas untuk mendukung pemerintahan dari sisi fiskal yang agak agresif.

Baca Juga: IHSG Tersungkur Seusai Sri Mulyani Diganti Purbaya

Namun, di sisi lain dianggap mampu untuk mengedepankan keamanan makroprudensial perekonomian nasional, karena memiliki latar perbankan di LPS dan pernah juga di institusi keuangan non perbankan seperti Danareksa.

"Ketiga, sekalipun terjadi pergantian dari SMI ke Pusbaya, secara makrofiskal platform ekonomi pemerintah tidak akan berubah. Purbaya diyakini akan melanjutkan kebijakan-kebijakan SMI di dalam menopang program-program utama pemerintah di dalam batas aman," ujar Ronny.

Artinya, kata dia, Purbaya akan tetap menjaga defisit berada di bawah tiga persen, meskipun berkemungkinan akan mepet ke angka tiga persen jelang akhir tahun, karena kebutuhan untuk belanja pembiayaan program-program unggulan Prabowo.

"Sehingga dalam hemat saya, pasar akan wait and see, tetapi juga tidak akan terlalu reaktif menyikapi pergantian ini, karena Purbaya akan dianggap tak terlalu jauh berbeda dengan SMI di satu sisi dan cukup predictable dari sisi kebijakan di sisi lain," beber Ronny.

Kendati demikian, Ronny meminta pemerintahan memastikan bisa mencapai nol defisit, minimal dua tahun mendatang.