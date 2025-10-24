Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah

Jumat, 24 Oktober 2025 – 22:49 WIB
Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah - JPNN.COM
Ekonomi AS Terhuyung, Kesempatan Emas Perkuat Rupiah Ilustrasi - rupiah dan dolar. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, mendesak Pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai peluang memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Rupiah menunjukkan penguatan terhadap dolar AS dan ditutup pada level Rp16.583 per 3 Oktober 2025, tercatat level terkuat sejak 22 September 2025 (Rp16.582).

Namun, Farouk menilai rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 6% dari level Rp15.650, secara keseluruhan dalam satu tahun terakhir.

Baca Juga:

"Persoalan 'government shutdown' di AS memang bisa menjadi salah satu faktor penguatan rupiah dalam 2 pekan terakhir ini di samping juga ekspektasi dari rencana The Fed untuk memangkas US Fed Funds Interest Rate di bulan Oktober ini, dari pemangkasan sebelumnya yang dilakukan di bulan September 2025 ke level 4.00% - 4.25%," ujar Farouk, dikutip Jumat (24/10).

Secara umum, Farouk mengungkapkan indeks dolar memang tengah mengalami penurunan.

Indeks dolar mengalami penurunan sebesar 9.97%, sejak awal tahun 2025.

Baca Juga:

"Apalagi jika dibandingkan dengan emas, dolar telah terdepresiasi sebesar 48.05% dari awal tahun ini," tuturnya.

Meskipun data internasional menunjukkan potensi penguatan rupiah, Farouk menyoroti fakta rupiah justru melemah terhadap dolar dalam satu tahun terakhir.

Ekonom Universitas Binawan mendesak Pemerintah memanfaatkan momentum pelemahan ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai peluang memperkuat nilai tukar rupiah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekonomi AS  rupiah  emas  Dolar 
BERITA EKONOMI AS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp