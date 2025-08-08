Ekonomi di Sumsel Diklaim Tumbuh Sebesar 5,42 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat ekonomi di wilayah tersebut tumbuh sebesar 5,42 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Bambang Pramono menyampaikan bahwa pihaknya memproyeksi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya ke depan masih akan berada di atas 5 persen.

Hal itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel yang sudah cukup baik.

“Tentunya angka 5,42 persen ini sesuatu yang sangat bagus,” kata Bambang, Jumat (8/8/2025).

Dengan capaian itu, kata Bambang, pihaknya akan melakukan tracking dan mengevaluasi sumber-sumber yang menjadi pendorong geliat ekonomi Sumsel.

Hasilnya nanti akan dikaji lebih lanjut terkait sektor-sektor yang menjadi pusat pertumbuhan.

“Ini kan data dari BPS, nanti kami akan pelajari seperti porsi-porsi terbesar yang ada, di antaranya pertambangan dan perdagangan besar seperti lainnya," kata Bambang.

Menurut dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi vertikal, agar segala ketentuan yang dipandang perlu disesuaikan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan.