Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekonomi Digital, Kunci Pertumbuhan Perekonomian RI Capai Target 8 Persen

Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:40 WIB
Ekonomi Digital, Kunci Pertumbuhan Perekonomian RI Capai Target 8 Persen - JPNN.COM
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis hasil riset bertajuk Mengoptimalkan Peran Ekonomi Digital dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan 8% di Indonesia. Foto: Tim Prasasti

jpnn.com, JAKARTA - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis laporan riset yang menyoroti peran krusial ekonomi digital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di Indonesia.

Dalam riset berjudul "Mengoptimalkan Peran Ekonomi Digital dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan 8% di Indonesia" tersebut, terdapat temuan penting terkait kontribusi dan efisiensi sektor digital.

Riset Prasasti mencatat ekonomi digital saat ini menyumbang sekitar Rp 1.860 triliun atau 8,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Baca Juga:

Angka tersebut menunjukkan peran sektor digital dalam perekonomian Indonesia bertumbuh secara signifikan.

Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah menekankan peran strategis ekonomi digital dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Burhan menjelaskan ekonomi digital dapat memperluas akses pasar, keuangan, dan teknologi bagi konsumen, pedagang, pelaku UMKM, dan pekerja informal.

Baca Juga:

Oleh karena itu, dia menilai ekonomi digital mendorong dan memfasilitasi perkembangan ekonomi digital, berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung.

"Dampaknya dapat terasa pada konsumen, para pedagang, pelaku UMKM dan pekerja informal," kata Burhan di kawasaan Artotel, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis riset yang menyoroti peran krusial ekonomi digital dalam mencapai target pertumbuhan perekonomi RI 8%.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekonomi digital  pertumbuhan ekonomi  Riset  Ekonomi 
BERITA EKONOMI DIGITAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp