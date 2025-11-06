Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak

Kamis, 06 November 2025 – 09:45 WIB
Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 Tumbuh 5,04 Persen, Industri Pengolahan Jadi Motor Penggerak - JPNN.COM
BPS menyebut ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen dan industri pengolahan menjadi sektor penggerak. Ilustrasi industri pengolahan makanan: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus sebesar 5,04 persen pada triwulan III 2025.

Deputi Bidang Neraca Perdagangan dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengungkapkan perkembangan ekonomi Indonesia sejalan dengan pola musiman bahwa pertumbuhan triwulan III selalu lebih rendah daripada triwulan II.

Secara year on year, ekonomi triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Baca Juga:

"Pertumbuhan ini lebih tinggi dari triwulan III-2024 yang sebesar 4,95 persen," kata Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11).

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha yang tumbuh positif.

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap PDB yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, dengan total share mencapai 65,02 persen.

Baca Juga:

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal jasa pendidikan yang tumbuh 10,59 persen.

"Hal ini didorong oleh dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja fungsi pendidikan," ujarnya.

Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025 tumbuh 5,04 persen, industri pengolahan menjadi sektor penggerak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025  pertumbuhan ekonomi Indonesia  industri pengolahan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp