Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ekonomi Klungkung 2025 Tumbuh 5,67 Persen, Kemiskinan Turun

Selasa, 21 April 2026 – 10:49 WIB
Ekonomi Klungkung 2025 tumbuh 5,67 persen, kemiskinan turun ke level terendah lima tahun terakhir.

jpnn.com, KLUNGKUNG - Kinerja ekonomi Kabupaten Klungkung sepanjang 2025, menunjukkan tren positif dengan sejumlah indikator makro yang mengalami peningkatan signifikan.

Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung saat audiensi dengan Bupati Klungkung, Senin (20/4).

Kepala BPS Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Dirga Kardita, mengungkapkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp 12 triliun.

Baca Juga:

“Capaian ini menunjukkan performa ekonomi Klungkung yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan nilai PDRB hampir Rp3 triliun atau sekitar Rp 2,8 triliun berhasil diraih dalam kurun waktu tiga tahun. Angka ini dinilai melampaui progres pertumbuhan pada dekade sebelumnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Klungkung tercatat sebesar 5,67 persen. Angka tersebut hanya terpaut 0,15 poin dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan menempatkan Klungkung di posisi keempat di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga:

Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita Klungkung mencapai 5,39 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali yang berada di angka 5,16 persen, menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara individu.

Dari sisi sektoral, sektor transportasi serta akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi, masing-masing di atas 13 persen. Meski demikian, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kabupaten Klungkung  ekonomi klungkung  Kemiskinan  BPS  Pemkab Klungkung 
BERITA KABUPATEN KLUNGKUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp