JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 32,09 Persen, BI Soroti Peran IWIP dan WBN

Kamis, 25 September 2025 – 20:14 WIB
Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 32,09 Persen. Foto: IWIP

jpnn.com, MALUKU - Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada triwulan II 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 32,09 persen.

Bank Indonesia menilai capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan mineral, khususnya kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan pertambangan Weda Bay Nickel (WBN).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, menjelaskan peran IWIP dan WBN dalam mendorong ekonomi daerah.

Sejak mulai beroperasi pada 2018, IWIP telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, di mana sekitar 75 persen di antaranya berasal dari Maluku Utara.

"Kehadiran IWIP dan WBN juga memicu pertumbuhan berbagai sektor usaha, mulai dari akomodasi, kuliner, hiburan, hingga jasa perbengkelan dan laundry. Dampak positif ini langsung dirasakan masyarakat sekitar,” ujarnya, Kamis (25/9).

Dwi menambahkan, kehadiran IWIP dan WBN turut memperkuat program hilirisasi mineral.

“Manfaat pembangunan tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan nilai tambah yang lebih luas dan berkelanjutan bagi daerah,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi juga terlihat di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) yang mencatat kenaikan 60,77 persen.

Ekonomi Maluku Utara tumbuh 32,09 persen, BI sebut IWIP dan WBN jadi penggerak utama pertumbuhan.

