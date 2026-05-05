Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonomi Nasional Kuartal I-2026 Tumbuh 5,61 Persen, Ini Sebabnya

Selasa, 05 Mei 2026 – 19:10 WIB
Ekonomi Nasional Kuartal I-2026 Tumbuh 5,61 Persen, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (5/5/2026) ANTARA/Bayu Saputra.

jpnn.com - JAKARTA - Perekonomian Republik Indonesia menunjukkan kinerja solid di tiga bulan pertama 2026. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I-2026.

BPS menyatakan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) Rp 6.187,2 triliun.

Baca Juga:

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (5/5).

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tercatat terkontraksi 0,77 persen (quarter-to-quarter/qtq) dibandingkan Triwulan IV-2025.

Amalia menjelaskan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 2,94 persen.

Baca Juga:

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 juga ditopang komponen PMTB (pembentukan modal tetap bruto) dengan pertumbuhan 1,79 persen, sementara konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan 1,26 persen,” ungkap Amalia.

Dia memerinci kinerja konsumsi rumah tangga Triwulan I-2026 terutama didorong meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan, seperti Nyepi dan Idulfitri.

Perekonomian Republik Indonesia menunjukkan kinerja solid di tiga bulan pertama 2026. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pertumbuhan ekonomi  Ekonomi Indonesia  BPS  perekonomian RI 
BERITA PERTUMBUHAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp