Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Menkeu Purbaya: Kita Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam

Senin, 23 Februari 2026 – 16:46 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Menkeu Purbaya: Kita Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh solid di angka 5,11 persen.

Pertumbuhan ini tercatat mengalami peningkatan dibanding capaian pada tahun sebelumnya, yang sebesar 5,03 persen.

Menkeu Purbaya menekankan Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal. 

Baca Juga:

Dia mengeklaim Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit paling rendah di tahun 2025, dibanding negara lain. 

"Capaian ini semakin bermakna karena kita berhasil menjaga rasio defisit dan rasio utang pada level yang jauh lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan banyak negara," kata Menkeu Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Purbaya menyoroti besarnya biaya fiskal yang dikeluarkan negara tetangga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

Kendati angka pertumbuhan Indonesia berada di bawah Vietnam dan Malaysia, 

Menkeu menyatakan performa Indonesia berada di atas kedua negara tersebut.

Ekonomi RI 2025 tumbuh 5,11 persen, Menkeu Purbaya mengeklaim lebih jago dari Malaysia karena defisit lebih rendah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Purbaya  pertumbuhan ekonomi  purbaya  Malaysia  Vietnam 
BERITA MENKEU PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp