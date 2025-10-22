Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,42 Persen di Triwulan II 2025, Tertinggi Kedua di Sumatra

Rabu, 22 Oktober 2025 – 07:37 WIB
Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,42 Persen di Triwulan II 2025, Tertinggi Kedua di Sumatra - JPNN.COM
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra (tiga dari kiri) saat hadir dalam 2nd Sriwijaya Economic Forum yang diselenggarakan Bank Indonesia Sumsel di Ballroom Hotel The Excelton Palembang, Selasa (21/10). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) terus menunjukkan ketangguhan di tengah dinamika global.

Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 5,42 persen (yoy), menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Sumatra.

Kinerja positif ini salah satunya didorong oleh peningkatan sektor investasi sebesar 5,65 persen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra dalam 2nd Sriwijaya Economic Forum yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel The Excelton Palembang, Selasa (21/10).

Menurut Edward, investasi merupakan motor utama penggerak transformasi ekonomi Sumsel menuju struktur yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Melalui investasi yang berkualitas, kami dapat memperkuat sektor hilirisasi, memperluas lapangan kerja dan menumbuhkan industri baru yang bernilai tambah,” ujar Sekda Edward dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Dia menyampaikan Pemprov Sumsel telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menarik investor, antara lain dengan menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 32 Tahun 2023 sebagai dasar pemberian insentif serta kemudahan investasi.

Selain itu, lanjut Edward, Pemprov Sumsel juga tengah menyiapkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang berisi daftar proyek siap investasi di berbagai sektor strategis seperti energi, infrastruktur, pertanian, dan pariwisata.

TAGS   pertumbuhan ekonomi  Sumsel  pertumbuhan ekonomi Sumsel  Edward Candra  Bank Indonesia  investasi 
