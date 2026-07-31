Ekosistem Bisnis PIK2 Kian Lengkap, Bank Mandiri Beroperasi, BNI Menyusul Sebentar Lagi

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Central Business District (CBD) PIK2 terus menunjukkan perkembangan sebagai pusat bisnis baru di Tangerang.

Sejumlah landmark yang dibangun pihak ketiga pun mulai beroperasi dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menyebut Gedung Bank Mandiri kini telah beroperasi, sedangkan Gedung Bank BNI tengah dipersiapkan untuk segera dibuka. Kehadiran dua bank nasional itu diyakini kian memperkuat posisi CBD PIK2 sebagai kawasan bisnis dan komersial yang terus berkembang.

Tak hanya sektor perbankan, aktivitas di kawasan PIK2 juga makin meningkat dengan beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition (NICE). Sejak dibuka pada Agustus 2025, pusat konvensi terbesar di Indonesia tersebut telah menjadi lokasi penyelenggaraan 55 event, termasuk Livin’ Fest 2025 dan Java Jazz Festival 2026.

PANI menilai meningkatnya jumlah kegiatan tersebut ikut mendorong lalu lintas pengunjung, aktivitas ekonomi, sekaligus permintaan terhadap produk properti di kawasan PIK2.

Penguatan kawasan juga ditopang konektivitas yang semakin baik melalui tol yang menghubungkan Kamal–Teluknaga–Rajeg (Kataraja). Akses tersebut mempercepat perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju PIK2 sehingga dinilai menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perusahaannya tidak hanya berfokus pada pembangunan produk properti, tetapi juga mengembangkan ekosistem kawasan secara menyeluruh.

“Kami berupaya menjaga kepercayaan konsumen melalui pengembangan produk sekaligus peningkatan ekosistem kawasan,” ujar Sugianto.