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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekosistem Digital TikTok Jadi Kunci NPURE Perluas Jangkauan Pasar Kecantikan

Senin, 15 Juni 2026 – 00:49 WIB
Ekosistem Digital TikTok Jadi Kunci NPURE Perluas Jangkauan Pasar Kecantikan - JPNN.COM
Festival TikTok ForYouBeauty di Senayan City, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival TikTok ForYouBeauty 2026 sukses digelar di Senayan City Mall, Jakarta Pusat pada 12-14 Juni 2026, dengan tema #TemukanCantikmu.

Acara itu hadir sebagai ruang bagi perempuan Indonesia untuk merayakan kecantikan yang personal, beragam, dan relevan dengan diri.

Didukung sistem rekomendasi yang terpersonalisasi dan berbagai fitur interaktif, TikTok membantu pengguna menemukan inspirasi, pengalaman, serta rekomendasi kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

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Minat terhadap konten kecantikan di TikTok pun terus tumbuh di Indonesia, tercermin dari peningkatan konten kecantikan dan perawatan diri sebesar 57% secara tahunan, serta lebih dari 19 juta unggahan konten kecantikan sepanjang 2025.

Jenama kecantikan lokal, NPURE, salah satu merek yang memperkuat jangkauan pasarnya dengan memanfaatkan ekosistem digital secara menyeluruh.

Strategi itu difokuskan melalui pemanfaatan platform TikTok For Business serta aktivitas commerce di TikTok Shop by Tokopedia.

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Langkah strategis tersebut diambil untuk memungkinkan brand menjangkau pengguna dengan lebih efektif dan efisien.

Integrasi fitur yang tersedia memfasilitasi calon konsumen mulai dari tahap awal penemuan produk (discovery) hingga penyelesaian proses pembelian dalam satu ekosistem yang sama.

Jenama kecantikan lokal, NPURE, salah satu merek yang memperkuat jangkauan pasarnya dengan memanfaatkan ekosistem digital secara menyeluruh.

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TAGS   TikTok  npure  Kecantikan  platform digital 
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