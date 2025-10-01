Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ekowi Desak Pelantikan PPPK Paruh Waktu Bulan Ini, Relokasi Guru Dipercepat

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:26 WIB
Ekowi Desak Pelantikan PPPK Paruh Waktu Bulan Ini, Relokasi Guru Dipercepat - JPNN.COM
Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Guru Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi (kemeja putih)

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak segera melantik PPPK paruh waktu bulan ini. Sesuai target pemerintah, Oktober 2025 penataan honorer atau tenaga non-ASN harus tuntas.

"Kami minta pelantikan PPPK paruh waktu dilaksanakan Oktober. Jangan ada lagi penempatan PPPK paruh waktu jauh dari tempat tinggal asalnya," kata Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Guru Provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi kepada JPNN, Rabu (1/10).

Tidak hanya minta dua itu, Ekowi juga mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengeluarkan regulasi soal seragam PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Seragam PPPK paruh waktu harus disamakan dengan PPPK penuh waktu dan PNS.

Masalah seragam sudah mencuat saat PPPK dan PNS dibedakan baju dinasnya. Nah, ini berlanjut dengan PPPK paruh waktu.

"PNS, PPPK, PPPK paruh waktu harus disamakan seragamnya, baju keki dan Korpri. Jangan ada diskrimimasi masalah seragam," terangnya.

Baca Juga:

Ekowi mengingatkan kepala BKN untuk memberikan kemudahan kepada PPPK paruh waktu dalam menyelesaikan administrasi. karena banyak yang susah mendapatkan sinyal internet.

Relokasi guru PPPK 2021/2022 dan 2023, menurut Ekowi, perlu dipercepat, karena banyak guru tidak mendapatkan jam mengajar.

Ekowi desak pelantikan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bulan ini, begitu juga relokasi guru harus dipercepat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  honorer  Honorer PPPK  guru honorer  guru PPPK 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp