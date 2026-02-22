Ekowi Ingatkan Presiden Menuntaskan Masalah Guru PPPK, Alihkan ke PNS

jpnn.com - Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo angkat bicara soal kesejahteraan guru Indonesia. Dia menilai kesejahteraan guru masih di bawah standar profesi lainnya.

Kesejahteraan guru, ujarnya, tidak hanya terkait dengan gajinya atau honornya saja.

Kesejahteraan guru sebenarnya terkait pula dengan kenyamanan dan keamanan guru dalam bertugas serta kesehatannya.

"Jika demikian ,kira-kira sudah sejahterakah guru indonesia? Pertanyaan ini sering dibahas kawan-kawan guru," kata Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo kepada JPNN, Minggu (22/2/2026).

Dia mempertanyakan kesetaraan ASN yang digembar-gemborkan pemerintah. Faktanya ada perbedaan mencolok antara PNS dan PPPK, padahal sama-sama ASN.

Guru PNS mendapatkan pensiun, guru PPPK mendapatkan apa? Ucapan terima kasih saja?

"Kami ini sama-sama mengajar dan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Tanpa guru apakah bangsa ini akan maju dan hebat?," cetusnya.

Menurut Ekowi, di sinilah perlunya hadir sosok pemegang kebijakan penuh, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Presiden harus memperhatikan SDM pendidik Indonesia.