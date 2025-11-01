Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ekraf di Jawa Tengah Tumbuh Pesat, Cita-Cita Gubernur Luthfi Terwujud

Sabtu, 01 November 2025 – 07:29 WIB
Ekraf di Jawa Tengah Tumbuh Pesat, Cita-Cita Gubernur Luthfi Terwujud - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengunjungi warganya. Foto: humaspemprovjateng

jpnn.com - SEMARANG - Ekonomi kreatif atau ekraf di Jawa Tengah mulai terwujud. Itu sejalan dengan cita-cita Gubernur Ahmad Luthfi yang pengin banget menjadikan Jateng sebagai Provinsi Ekraf.

Pertumbuhan ekonomi kreatif di provinsi ini terus tumbuh secara signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan ekspor ekraf terbesar kedua secara nasional. Pada semester I-2025 nilainya sekitar Rp53 triliun.

Baca Juga:

Berikutnya secara investasi, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jawa Tengah merupakan provinsi dengan investasi sektor ekraf terbesar ketiga. Jumlahnya Rp11,45 triliun pada semester I-2025.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Jawa Tengah menunjukkan progres yang signifikan perkembangan ekonomi kreatifnya. Baik dari investasi, ekspor, maupun jumlah pegiat ekonomi kreatif.

"Harapannya ekraf dari Jawa Tengah juga akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di daerahnya,” kata Riefky saat menghadiri puncak perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) di gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (31/10) malam.

Baca Juga:

Dia berharap capaian itu terus mengalami itu peningkatan hingga akhir tahun. Sebab, Presiden Prabowo juga telah menetapkan Jawa Tengah sebagai salah satu dari 15 provinsi pengembangan ekraf prioritas.

Menurut Riefky, subsektor fesyen, kriya, dan kuliner masih mendominasi ekspor produk ekraf dari Jawa Tengah dan Indonesia. Ia berharap ke depan yang bertumbuh pesat adalah subsektor game, musik, film dan film animasi.

Kecamatan Berdaya merupakan sentral pengembangan ekraf yang mengakomodir pegiat ekraf.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekraf  ekraf Jateng  ekonomi kreatif  Gubernur Luthfi  Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi 
BERITA EKRAF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp