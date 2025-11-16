Ekraf, Pophariini, dan Langit Musik Wujudkan Sinergi Suara di 5 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI berkolaborasi dengan Pophariini dan Langit Musik menggelar Sinergi Suara 2025, gerakan yang berfokus mendukung masa depan musik Indonesia.

Program tersebut hadir untuk memberikan dukungan terhadap para pelaku musik lokal, mulai dari band, grup, solois, hingga kolektif baru dalam ekosistem ekonomi kreatif agar berdampak dalam penguatan ekonomi.

Setelah membuka pendaftaran online dari 30 Oktober 2025 hingga 13 November 2025, Sinergi Suara akhirnya memilih total 20 nama talenta potensial asal Makassar, Medan, Yogyakarta, Bandung, Bali, dan kota sekitarnya untuk mendapatkan dukungan dari profesional di industri musik.

Nama-nama yang terpilih untuk mengikuti mentoring program dan showcase Sinergi Suara yakni Lily at summer, Natinson, Surgir, dan Taman Impian yang mewakili Makassar. Kemudian Inthesky, Melodi Kursi, Psycotic Villager, dan Yoko City Ghost mewakili Medan.

Selanjutnya kota ketiga diikuti Angsakarta, Hunian, Risti Panjali, dan Sweeter mewakili Yogyakarta. Dua kota terakhir adalah Bala Romantica, Basajan, John Karwati, dan Kataswara mewakili Bandung, serta Fluctus, Samara, Satva, dan Sekala yang mewakili Bali.

Ghozi Daffa, personel band asal Makassar, Hunian, mengungkapkan antusiasme terhadap Sinergi Suara. Dia merasa senang mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan karena merasa bandnya tengah merintis dan berproses di industri musik.

“Semoga berawal dari sini, akan lebih banyak mendapat insight tentang musik dan treatment dalam membangun sebuah band dengan baik. Dan juga lagu kami bisa lebih banyak didengar oleh masyarakat yang lebih luas,” ungkap Ghozi.

Antusiasme tersebut seiring dengan komitmen Ekraf yang berharap program ini berfungsi sebagai ruang kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas kreatif dalam membangun ekosistem musik yang berkelanjutan.