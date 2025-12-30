Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekraf Tambang Baru Perekonomian Nasional untuk Kejar Target Pertumbuhan 8 Persen

Selasa, 30 Desember 2025 – 18:40 WIB
Ekraf Tambang Baru Perekonomian Nasional untuk Kejar Target Pertumbuhan 8 Persen - JPNN.COM
Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya menyambangi salah satu booth rumah produksi film di JAFF Market pada Sabtu (29/11). Foto: M. Sukron Fitriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai sektor ekonomi kreatif (ekraf) memiliki potensi strategis sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi ekraf dianggap vital di tengah usaha Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah, menekankan ekonomi kreatif Indonesia mempunyai keunggulan struktural yang sulit ditiru bangsa lain.

Baca Juga:

Mengingat karakteristik budaya Indonesia yang kokoh serta luasnya basis kreativitas.

Burhanuddin meyakini ekraf sanggup memperkuat fondasi transformasi ekonomi nasional pada masa mendatang.

“Indonesia memiliki modal yang tidak mudah direplikasi, yakni kekayaan budaya yang orisinal serta kreativitas yang tumbuh dari keragaman," ungkap Burhanuddin, dalam Prasasti Insights, dikutip Selasa (30/12).

Baca Juga:

Burhanuddin menambahkan ekraf Indonesia menawarkan diferensiasi nilai kuat, berbasis identitas, narasi, dan inovasi lokal, di tengah banyak negara bertumpu pada efisiensi skala dan teknologi semata.

“Potensi ini menjadikan sektor ekonomi kreatif relevan membuka peluang ekonomi nasional dalam mencapai target pertumbuhan,” imbuhnya.

Sektor ekonomi kreatif (ekraf) memiliki potensi strategis sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ekraf  ekonomi kreatif  pertumbuhan ekonomi  target pertumbuhan ekonomi 
BERITA EKRAF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp