Eks Anggota DPR Akbar Faizal Unggah Foto Naik Jet Pribadi, Begini Reaksi Netizen

Rabu, 17 September 2025 – 19:54 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Anggota DPR Akbar Faizal menjadi perbincangan publik setelah mengunggah dua foto yang menampilkan dirinya dan rekan-rekan berada di dalam sebuah jet pribadi (private jet).

Unggahan Akbar Faizal di platform Threads tersebut menuai beragam reaksi dari warganet.

“Maap…maappp. Orang kaya mau lewat. Ini namanya Praipet jet. Paham klean? ????????????” tulis Akbar Faizal dalam keterangan unggahan, dikutip Rabu (17/9).

Foto pertama yang diunggah Akbar Faizal memperlihatkan suasana kabin jet pribadi dengan kursi kulit yang lega.

Sementara foto kedua menunjukkan mereka sedang menikmati santapan lengkap di udara.

Postingan itu dilihat sebanyak 226 ribu, disukai sebanyak 288, dan dikomentari sebanyak 80.

Komentar Netizen: 'Flexing', 'Sombong', dan 'Nggak Banget'

Unggahan ini memicu gelombang komentar yang didominasi nada kritik.