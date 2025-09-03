Eks Dirut PLN Batubara Berbagi Pengalaman Bangkit Berkat Keteladanan Rasulullah

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, eks Direktur Utama PT PLN Batubara Khairil Wahyuni membagikan pengalaman kedahsyatan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan keteladanan Rasulullah.

Semua itu membuatnya dapat bangkit dari kegagalan merajut karier di PLN setelah terpaksa pensiun dini di saat posisi jabatan melejit.

"Sebagai seorang muslim, panduan saya adalah Al-Qur'an dan suri tauladan Rasulullah. Dalam agama lain, mungkin punya pandangan sendiri. Karena saya muslim, sehingga bagaimana bisa sukses, memitigasi kegagalan, atau bagaimana bisa bangkit dari kegagalan dengan pandangan (panduan) tersebut," kata Khairil Wahyuni di Pesantren Jagat Arsy, Jakarta, Rabu (3/9).

Dirut PT PLN Batubara era Presiden SBY ini mengaku dirinya membuktikan selama berkarier sebagai tenaga profesional di PLN, ternyata 'terselamatkan' dan senantiasa 'tertolong' energi ilahiah.

"Karena semata-mata Allah memberikan izin untuk kita berproses, maka kalau diuji kesuksesan, tidak berlebihan sampai lupa-lupa diri," kata Khairil saat menjadi pembicara sarasehan bertema "Kerangka Berpikir Bisnis dalam Presprektif Islam".

Realita yang ada, Khairil menambahkan, tidak sedikit orang mencapai kesuksesan menjadi lupa diri, karena berpandangan seolah berkat diri sendiri.

Akibatnya, jika gagal akan jatuh terpuruk, kecewa berlebihan, stress, depresi, bahkan stroke.

"Kalau kegagalan itu (dipahami) dari prespektif agama, maka gagal itu atas izin Allah. Tidak ada musibah tanpa izin Allah. Kita sadar bahwa musibah ketetapan dari Allah, maka kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Sehingga, bisa kembali ke titik nol, keikhlasan," terang alumnus Fakultas Hukum UGM ini.