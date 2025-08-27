Eks Dubes dan Putra Mbah Moen Masuk Bursa Caketum PPP

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:29 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal melaksanakan Muktamar untuk memilih ketum baru di Ancol, Jakarta, pada 27 sampai 30 September 2025.

Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan mengatakan panitia acara tengah merampungkan persiapan agar Muktamar bisa sesuai jadwal.

"Panitia saat ini sedang merampungkan materi muktamar," katanya melalui layanan pesan, Rabu (27/8).

Dia mengatakan saat ini sejumlah tokoh internal mulai bermunculan untuk berkontestasi sebagai Caketum PPP.

Teranyar, kata dia, muncul nama Wasekjen PPP 2011-2015 Husnan Bey Fananie yang mendeklarasikan diri maju sebagai kandidat ketum partai berkelir hijau.

Selain pernah menjabat Wasekjen PPP, Husnan diketahui pernah menjalankan tugas sebagai Dubes Indonesia untuk Azerbaijan pada 2016-2020.

"Ya, karena sudah muncul silakan menyosialisasikan visi, misi, dan program kerja di pengurus serta kader PPP yang memiliki hak suara di Muktamar," kata Tokan.

Selain Husnan, lanjut dia, muncul pula nama dari internal yang juga putra Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair atau Mbah Moen, yakni Muhammad Idror Maimoen.