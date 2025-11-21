Eks Gelandang Manchester City Fernandinho Pensiun dari Sepak Bola

jpnn.com - JAKARTA - Fernandinho, mantan gelandang Manchester City dan Tim Nasional Brasil, mengumumkan secara resmi pensiun dari dunia sepak bola profesional setelah tampil dalam laga perpisahan berupa pertandingan amal di Arena da Baixada, markas Athletico Paranaense, klub yang juga menjadi tempatnya memulai dan mengakhiri kariernya.

Dalam wawancara seusai pertandingan amal tersebut bersama Ge Globo, Fernandinho mengungkapkan alasannya memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Salah satu alasannya ialah dia ingin menikmati waktu bersama keluarga.

"Saya sudah capek berlari selama 30 menit saja hari ini. Di sepak bola, sudah tidak ada lagi yang bisa memotivasi saya. Semua yang bisa saya nikmati, sudah saya nikmati. Sekarang saatnya menikmati waktu bersama keluarga," katanya yang dikutip BeIN pada Jumat (21/11).

Pemain berusia 40 tahun ini meninggalkan warisan gemilang sepanjang kariernya. Dia pertama kali bersinar bersama Shakhtar Donetsk dengan meraih enam gelar Liga Ukraina dan trofi Piala UEFA 2009 (sekarang Liga Europa).

Penampilan impresifnya itu membawanya ke Manchester City pada 2013. Selama sembilan musim di Etihad Stadium, Fernandinho menjadi pilar penting skuad The Citizens.

Dia berhasil mempersembahkan lima gelar Premier League dan enam trofi EFL Cup (Carabao Cup). Dalam catatan Premier League, dia mencatatkan 264 penampilan untuk City, terbanyak kedelapan sepanjang sejarah klub dengan sumbangan 20 gol, 19 assist, serta rekor 380 intersepsi (terbanyak kelima di antara pemain City).

Bersama Timnas Brasil, satu-satunya gelar yang diraih Fernandinho adalah Copa America 2019. Meski begitu, dia tetap meninggalkan jejak dengan 10 penampilan di putaran final Piala Dunia dan satu gol untuk Selecao.

Kini, setelah lebih dari dua dekade berkarir di level tertinggi, Fernandinho memilih menutup babak sepak bolanya dan membuka lembaran baru bersama keluarga. (antara/jpnn)