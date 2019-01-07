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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eks Hi-Tech Mal Kembali Dibuka Sebagai Pusat Kreativitas Anak Muda

Senin, 06 Juli 2026 – 00:12 WIB
Eks Hi-Tech Mal Kembali Dibuka Sebagai Pusat Kreativitas Anak Muda - JPNN.COM
Eks Hi-Tech Mal resmi dibuka lewat soft launching sebagai pusat kreativitas anak muda Surabaya. Ruang ini disiapkan untuk komunitas, e-sport, dan pengembangan bakat. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengoperasikan eks Hi-Tech Mal sebagai pusat kreativitas anak muda di Kota Surabaya.

Pembukan itu ditandai dengan soft launching yang dilakukan padq Minggu (5/7) malam.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Herry Purwadi mengatakan eks Hi-Tech Mal telah menjadi pusat kreativitas anak muda dan komunitas di Kota Surabaya.

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"Jadi, malam ini telah dibuka soft launching eks Hi-Tech Mal. Ke depannya tempat ini akan digunakan sebagai tempat anak muda hingga komunitas di Surabaya,” kata Herry. 

Herry menyebutkan, pemkot ingin eks Hi-Tech Mal dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya.

Untuk sementara ini, pemkot masih melakukan beberapa penyempurnaan agar tempat ini ke depannya dapat membawa manfaat untuk anak muda di Surabaya. 

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“Untuk sementara ini, masih proses untuk menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh teman-teman komunitas. Dengan begitu kami harap ke depannya akan lebih banyak lagi komunitas yang masuk untuk menempati tenant yang sudah disediakan di eks Hi-Tech Mal,” sebutnya. 

Herry menambahkan tempat ini bisa dijadikan untuk anak-anak muda di Surabaya menyalurkan bakatnya. Mulai dari kegiatan e-sport hingga kegiatan kreativitas lainnya.

Eks Hi-Tech Mal dibuka lewat soft launching sebagai pusat kreativitas anak muda Surabaya. Ruang ini disiapkan untuk komunitas, e-sport, dan pengembangan bakat

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TAGS   hi-tech mall  Pemkot Surabaya  kreativitas  Anak muda 
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