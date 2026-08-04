Eks Jampidsus Febrie Ajukan Dua Praperadilan, Ini yang Digugat

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan itu diajukan terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan korupsi yang menjeratnya.

Anggota tim kuasa hukum Febrie, Firman Wijaya mengatakan dua permohonan tersebut diajukan secara terpisah karena objek yang diuji berbeda.

"Tim advokat mengajukan dua permohonan praperadilan," kata Firman dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Selasa (4/8).

Firman menjelaskan permohonan pertama menguji keabsahan penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Permohonan kedua menguji penetapan tersangka dugaan korupsi dan TPPU, termasuk penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan/atau Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Baca Juga: Kejagung Diminta Segera Ungkap Pemilik 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah

"Objek dan tindakan yang diuji berbeda sehingga batu uji hukumnya juga berbeda," ujar Firman.

Kuasa hukum lainnya, Muhammad Farizi menyebut timnya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran setelah menganalisis penanganan perkara tersebut.