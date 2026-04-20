Eks Kadis LH DKI Jadi Tersangka Peristiwa Longsor TPST Bantargebang

Senin, 20 April 2026 – 19:41 WIB
Operator mengoperasikan alat berat saat melakukan pencarian korban longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). Berdasarkan data sementara dari Basarnas DKI Jakarta pada Senin (9/3) pagi, sebanyak 13 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, dengan rincian empat orang meninggal dunia, empat orang selamat, dan lima masih dalam proses pencarian. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/foc.

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjadi tersangka peristiwa longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Penetapan itu merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan pengelolaan sampah yang tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta diperberat dengan adanya korban meninggal dunia dan luka berat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan, terlebih yang menimbulkan korban jiwa.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Hanif dalam keterangannya, pada Senin (20/4).

Dia mengaku pihaknya telah memberikan ruang pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif.

“Namun, apabila tidak dipatuhi maka langkah penegakan hukum harus dilakukan,” kata dia.

Adapun, peristiwa longsor terjadi di zona landfill 4 TPST Bantargebang pada Minggu (8/3) lalu.

Kejadian tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka.

