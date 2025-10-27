Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Eks Karyawan Ashanty Ditahan, Kuasa Hukum Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

Senin, 27 Oktober 2025 – 18:56 WIB
Eks Karyawan Ashanty Ditahan, Kuasa Hukum Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan
Ashanty (tengah), Anang Hermansyah (kanan), dan tim kuasa hukum di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (4/2). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara penyanyi Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa kini memasuki babak baru.

Pasalnya, Ayu Chairun Nurisa telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan.

Penahanan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan pihak Ashanty atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan tanda tangan.

Kuasa hukum Ayu Chairun Nurisa, Stifan Heriyanto lantas mengonfirmasi kabar penahanan kliennya itu.

"Iya sudah ditahan dua hari lalu," ujar Stifan Heriyanto saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (27/10).

Terkait penahanan kliennya itu, tim kuasa hukum Ayu lantas tak tinggal diam.

Stifan Heriyanto mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

"Rencana hari ini kami pengajuan penangguhan," ucap Stifan Heriyanto.



