Eks Ketua KAMMI hingga BEM UI Masuk Kepengurusan Gema Keadilan

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis kepemudaan nasional masuk dalam kepengurusan Gema Keadilan periode 2026–2031 setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) V organisasi itu di Jakarta, Kamis (16/7).

Diketahui, kepengurusan baru Gema Keadilan yang dipimpin Rahmat Saleh telah dilantik oleh Sekjen PKS Muhammad Kholid.

"Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saudara-saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan secara resmi menjadi pengurus DPP Gema Keadilan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya," ujar Kholid saat pelantikan seperti dikutip Sabtu (18/7).

Satu hal yang menjadi sorotan dalam kepengurusan Gema Keadilan periode 2026-2031 ialah merapatnya tokoh muda dengan rekam jejak kuat dalam gerakan kemahasiswaan.

Mereka berasal dari berbagai organisasi, mulai dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), hingga Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Beberapa nama yang masuk kepengerusan ialah Ketua Umum PP KAMMI periode 2021–2023 Zaki Ahmad Rifai dan eks Ketua Bem UI Maman Abdurrahman yang masing-masing menjabat Waketum Gema Keadilan.

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Selanjutnya, Sekjen PP KAMMI periode 2019–2021 Susanto dan Korpus BEM SI 2023 Hilmi Ash Shidiqi masing-masing menjabat Sekjen serta Wasekjen Gema Keadilan.

Masuknya sejumlah tokoh muda dengan pengalaman panjang di gerakan kemahasiswaan tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap arah baru Gema Keadilan di bawah kepemimpinan Rahmat Saleh.