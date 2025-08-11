Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Eks Ketua KPK Diperiksa soal Laporan Ijazah Palsu Jokowi

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:21 WIB
Eks Ketua KPK Diperiksa soal Laporan Ijazah Palsu Jokowi - JPNN.COM
Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKAbraham Samad sebagai saksi laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Ketua periode 2011-2015 itu dijadwalkan akan diperiksa pada Rabu besok (13/8).

“Kami perlu informasikan bahwa saksi terlapor lainnya, yakni Abraham Samad, juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan dan akan diperiksa pada hari Rabu (13/8),” kata Kuasa Hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin di Polda Metro Jaya, Senin.

Baca Juga:

Khozinudin juga menyebut Abraham Samad bakal diperiksa bersama saksi lainnya yakni, Rustam Efendi.

“Abraham Samad terkonfirmasi akan diperiksa dan akan hadir. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi,” ujarnya.

Adapun Roy Suryo cs batal menghadiri panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait laporan tuduh ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi yang dijadwalkan pada Senin ini.

Baca Juga:

"Sehubungan dengan panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami," kata kuasa hukum pihak Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin yang ditemui Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin.

Khozinudin menjelaskan alasan kliennya belum memenuhi panggilan karena telah memiliki agenda kegiatan lain.

Polda Metro Jaya memanggil mantan Ketua KPK sebagai saksi laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ijazah Palsu Jokowi  Jokowi  Abraham Samad  KPK  Ijazah Palsu 
BERITA IJAZAH PALSU JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp