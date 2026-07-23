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JPNN.com - Nasional - Hukum

Eks Koordinator BEM SI Dukung Prabowo Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus

Kamis, 23 Juli 2026 – 21:00 WIB
Eks Koordinator BEM SI Dukung Prabowo Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus - JPNN.COM
Eks Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (KORPUS BEM SI), Kaharuddin HSN DM. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Eks Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (KORPUS BEM SI), Kaharuddin HSN DM mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Kaharuddin menilai perkara tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi.

Menurutnya, penanganan perkara yang berkaitan dengan pejabat atau mantan pejabat tinggi penegak hukum harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih.

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Proses hukum tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, kedekatan politik, maupun hubungan kelembagaan.

“Kasus yang berkaitan dengan mantan Jampidsus ini dituntaskan secara terang, profesional, dan tanpa tebang pilih. Jangan sampai jabatan atau kekuasaan menjadi penghalang dalam penegakan hukum,” ujar Kaharuddin dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Kaharuddin menegaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

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Karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara independen, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum tidak boleh hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi lemah ketika berhadapan dengan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan.

Eks Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (KORPUS BEM SI), Kaharuddin HSN DM mendukung Presiden Prabowo menuntaskan kasus Febrie

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TAGS   BEM SI  Prabowo  Jampidsus Febrie Adriansyah  hukum  korupsi  Pemberantasan Korupsi 
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