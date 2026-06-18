Eks KSAL Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Jenazah Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka menyelimuti TNI Angkatan Laut setelah mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Achmad Sutjipto meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Kodamar Kelapa Gading sebelum dimakamkan secara militer di TMP Kalibata.

Kabar itu salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, sebagai legislator yang membidangi urusan militer dan pertahanan. Dave pun menyampaikan duka cita atas wafatnya Sutjipto di usia 81 tahun itu.

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"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi masa duka ini," kata Dave di Jakarta, Kamis.

Sutjipto, kata dia, merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pengabdian kepada negara melalui TNI Angkatan Laut, dan berbagai peran strategis yang diembannya setelah purnatugas.

Dia menyampaikan bahwa semasa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai sosok prajurit yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

“Kontribusi yang telah beliau berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut,” kata pimpinan komisi yang membidangi urusan pertahanan di DPR RI itu.

Menurut dia, kepergian Sutjipto tentu menjadi kehilangan bagi keluarga besar TNI, dunia kemaritiman Indonesia, serta bangsa secara keseluruhan.