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Eks Manajer Beber Perubahan Ruben Onsu di Tengah Konflik dengan Sarwendah

Sabtu, 18 Juli 2026 – 04:13 WIB
Eks Manajer Beber Perubahan Ruben Onsu di Tengah Konflik dengan Sarwendah - JPNN.COM
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Sahabat sekaligus mantan manajer Ruben Onsu, Nanda Persada mengungkapkan perubahan sang pembawa acara di tengah polemik hak asuh anak dengan Sarwendah.

Menurutnya kini, Ruben Onsu lebih banyak merenung dibandingkan biasanya.

"Aku lihat dia banyak merenung sih. Ruben yang sekarang beda dengan Ruben yang dulu ya. Kalau dulu lebih ceria kayaknya," ujar Nanda Persada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

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Dia menuturkan, Ruben Onsu lebih sering diam dan tampak memikirkan banyak hal.

Sebagai sahabat, dia pun turut prihatin melihat perubahan dari pria 42 tahun tersebut.

"Aku lihat dia banyak pikiran. Aku lihat juga dia seperti orang yang capek ya. Jadi, aku sendiri agak prihatin melihatnya," ucap Nanda Persada.

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"Ruben yang sekarang itu banyak banyak terlihat eh diam gitu. Nggak se- ramai yang dulu gitu," sambungnya.

Walau demikian menurutnya, Ruben Onsu tetap berupaya tampil tegar di depan publik.

Mantan manajer Ruben Onsu, Nanda Persada mengungkapkan perubahan sang pembawa acara di tengah polemik hak asuh anak dengan Sarwendah.

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TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  gugatan hak asuh  hak asuh anak 
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