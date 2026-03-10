Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Eks Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK di Kasus Kereta Api

Selasa, 10 Maret 2026 – 13:37 WIB
Eks Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK di Kasus Kereta Api - JPNN.COM
Eks Menhub Budi Karya Sumadi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan terhadap Budi Karya digelar pada Senin, 9 Maret 2026, bertempat di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Semarang, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

"Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saudara BKS, eks Menteri Perhubungan yang saat tempus perkara menjabat sebagai Menteri," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/3).

Baca Juga:

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami pengetahuan Budi Karya terkait proses dan mekanisme pengadaan proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA. Lembaga antirasuah ingin menggali informasi seluas-luasnya dari mantan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu.

Sementara itu, kuasa hukum Budi Karya Sumadi, Tri Hartanto, membenarkan bahwa kliennya telah memenuhi panggilan KPK. Ia menegaskan kehadiran Budi Karya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum yang berjalan.

"Kami memenuhi undangan tersebut," ujar Tri.

Baca Juga:

Pemeriksaan terhadap Budi Karya digelar di Semarang karena locus delicti atau tempat terjadinya perkara korupsi di DJKA pertama kali terungkap di wilayah Jawa Tengah. Kasus ini sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi pengadaan proyek perkeretaapian. (tan/jpnn)

KPK periksa eks Menhub Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta di DJKA.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Budi karya  Kasus  Menhub 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp