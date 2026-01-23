Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Eks Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil KPK soal Kasus Korupsi Haji, Apa Kaitannya?

Jumat, 23 Januari 2026 – 09:53 WIB
Eks Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil KPK soal Kasus Korupsi Haji, Apa Kaitannya? - JPNN.COM
Eks Menpora Dito Ariotedjo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (DA) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan Dito dijadwalkan hari ini, Jumat (24/1/2026).

"Benar, hari ini, Jumat (24/1), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara DA selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam lanjutan penyidikan kasus kuota haji," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Budi mengatakan KPK meyakini Dito Ariotedjo akan memenuhi panggilan tersebut.

Namun, Budi memerinci soal apa peran Dito terkait kasus dugaan korupsi kupta haji tersebut.

"Pada prinsipnya keterangan dari seorang saksi dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap, sehingga perkara menjadi terang," ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

KPK memanggil mantan Menpora Dito Ariotedjo (DA) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi haji. Begini penjelasan Budi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dito  Dito Ariotedjo  Eks Menpora  KPK  Korupsi Haji  korupsi kuota haji  Yaqut Cholil Qoumas  fuad hasan masyhur 
BERITA DITO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp