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JPNN.com - Nasional

Eks Penyidik KPK: Sudah Saatnya Kejaksaan Menahan Febrie Adriansyah

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:31 WIB
Eks Penyidik KPK: Sudah Saatnya Kejaksaan Menahan Febrie Adriansyah - JPNN.COM
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Foto: Dika Rahardjo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febrie Ardiansyah sebagai tersangka korupsi.

Menurut Yudi, penahanan terhadap Febrie harus dilakukan karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik sudah kuat.

"Apalagi penahanan penting untuk kepastian hukum dan kelancaran proses penyidikan yang berlangsung," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (24/7).

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Ditambah lagi, kata dia, Kejaksaan juga sudah memiliki Jampidsus yang baru yaitu Kuntadi sehingga tidak ada alasan psikologis menunda penahanan.

Bagi Yudi yang pernah menangani kasus korupsi besar selama di KPK, penahanan sangat penting untuk menunjukan bahwa tidak ada intervensi dalam penanganan kasus.

"Apalagi kasus korupsi yang diduga melibatkan Febrie ada tiga kasus yaitu terkait suplai batubara ke PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel yang secara teknis membutuhkan keterangan Febrie sebagai tersangka sewaktu waktu," kata dia.

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Yudi mengatakan dengan ditahannya Febrie maka proses pemeriksaan tentu akan berjalan lancar karena Febrie dibawah pengawasan langsung Tim 9. (cuy/jpnn)

 


Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Kejaksaan Agung didesak segera untuk melakukan penahanan terhadap Febrie Adriansyah sebagai tersangka.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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TAGS   Kejagung  Yudi Purnomo  Febrie Adriansyah  Kasus Korupsi 
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