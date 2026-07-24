Eks Penyidik KPK: Sudah Saatnya Kejaksaan Menahan Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febrie Ardiansyah sebagai tersangka korupsi.

Menurut Yudi, penahanan terhadap Febrie harus dilakukan karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik sudah kuat.

"Apalagi penahanan penting untuk kepastian hukum dan kelancaran proses penyidikan yang berlangsung," kata dia dalam siaran persnya, Jumat (24/7).

Ditambah lagi, kata dia, Kejaksaan juga sudah memiliki Jampidsus yang baru yaitu Kuntadi sehingga tidak ada alasan psikologis menunda penahanan.

Bagi Yudi yang pernah menangani kasus korupsi besar selama di KPK, penahanan sangat penting untuk menunjukan bahwa tidak ada intervensi dalam penanganan kasus.

"Apalagi kasus korupsi yang diduga melibatkan Febrie ada tiga kasus yaitu terkait suplai batubara ke PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel yang secara teknis membutuhkan keterangan Febrie sebagai tersangka sewaktu waktu," kata dia.

Yudi mengatakan dengan ditahannya Febrie maka proses pemeriksaan tentu akan berjalan lancar karena Febrie dibawah pengawasan langsung Tim 9. (cuy/jpnn)