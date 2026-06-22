Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Eks PPK Kasus Suap DJKA Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Lebih Berat dari Tuntutan KPK

Senin, 22 Juni 2026 – 23:33 WIB
Eks PPK Kasus Suap DJKA Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Lebih Berat dari Tuntutan KPK - JPNN.COM
Terdakwa Muhammad Chusnul ketika mendengarkan putusan majelis hakim di ruang sidang Cakra IX, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (22/6/2026). ANTARA/Aris Rinaldi Nasution.

jpnn.com, MEDAN - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Muhammad Chusnul, dijatuhi vonis 7 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas kasus suap proyek jalur kereta api senilai Rp 13,08 miliar.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhammad Chusnul terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh sepanjang periode 2021–2023.

Total aliran dana suap yang masuk ke kantong terdakwa mencapai Rp 13,08 miliar.

Baca Juga:

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Chusnul dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di Pengadilan Negeri Medan, Senin.

Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun.

Majelis hakim menyatakan Chusnul terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh pada periode 2021–2023 dengan total nilai suap mencapai Rp 13,08 miliar.

Baca Juga:

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 7 tahun 6 bulan penjara kepada mantan PPK Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Muhammad Chusnul.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus suap proyek jalur kereta api  Kasus Suap DJKA  KPK  Mantan Pejabat Pembuat Komitmen 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp