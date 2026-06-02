Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Eks Putri Indonesia Riau Segera Disidang Kasus Dokter Kecantikan Ilegal

Selasa, 02 Juni 2026 – 10:37 WIB
Eks Putri Indonesia Riau Segera Disidang Kasus Dokter Kecantikan Ilegal - JPNN.COM
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Penyidikan kasus dugaan praktik medis ilegal yang menjerat bekas finalis Putri Indonesia Riau 2024, Jeni Rahmadial Fitri, memasuki babak baru.

Berkas perkara yang ditangani Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sehingga kasus tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Baca Juga:

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menyebut berkas perkara tersangka telah memenuhi syarat formil dan materil setelah melalui penelitian jaksa.

“Berkas perkara yang bersangkutan sudah P21. Artinya, secara formil dan materil dinyatakan lengkap untuk proses hukum selanjutnya,” ujar Ade Kuncoro Selasa (2/6).

Dengan status P21 tersebut, penyidik akan segera melakukan pelimpahan tahap dua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan sebelum perkara disidangkan di pengadilan.

Baca Juga:

Jeni sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjalankan praktik kecantikan dan tindakan medis layaknya dokter tanpa memiliki pendidikan kedokteran maupun kewenangan sebagai tenaga kesehatan.

Praktik yang dijalankannya diduga mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka serius hingga cacat permanen.

Berkas perkara yang ditangani Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   praktik medis  Dokter Kecantikan  Polda Riau  operasi bibir 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp