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JPNN.com - Nasional - Hukum

Eksekusi Lahan Bekas Hotel Sultan Ricuh, 119 Orang Ditangkap

Kamis, 18 Juni 2026 – 17:08 WIB
Eksekusi Lahan Bekas Hotel Sultan Ricuh, 119 Orang Ditangkap - JPNN.COM
Sejumlah polisi menghalau masa aksi saat eksekusi pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap 119 orang yang diduga terkait pelemparan dan kericuhan yang terjadi saat eksekusi Barang Milik Negara (BMN) Blok 15 di area eks Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Aksi itu konon mengakibatkan 29 petugas serta dua warga sipil terluka.

“Tindakan pengamanan ini diambil untuk memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta, Kamis.

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Dia menambahkan pengamanan 119 orang ini diambil untuk melindungi mereka dari potensi eskalasi yang lebih membahayakan.

“Kami sangat menyesalkan terjadinya ketegangan yang berujung pada terlukanya rekan-rekan kami dari Polri, TNI, serta saudara kami dari pihak sipil,” kata Budi.

Menurut dia perbuatan menghalangi eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) seperti perkara perdata maupun gugatan PTUN yang melekat pada objek ini tidak hanya melawan hukum. Namun, juga telah mencederai prinsip *res judicata pro veritate habetur* putusan pengadilan harus dianggap benar dan dihormati oleh setiap warga negara demi ketertiban sosial bersama.

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Polda Metro Jaya memastikan seluruh rangkaian eksekusi BMN Blok 15 eks Hotel Sultan berjalan dengan penuh akuntabilitas dan transparansi.

Pihak kepolisian mengetuk hati seluruh elemen masyarakat, khususnya warga di sekitar Senayan, untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi sepihak di media sosial yang sengaja memicu perpecahan.

Polda Metro Jaya memastikan seluruh rangkaian eksekusi lahan eks Hotel Sultan berjalan dengan penuh akuntabilitas.

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TAGS   Hotel Sultan  eksekusi lahan Hotel Sultan  Polda Metro Jaya  kericuhan di Jakarta 
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