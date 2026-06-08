Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Eksistensi Minyak Balur di Tengah Gaya Hidup Modern

Senin, 08 Juni 2026 – 18:34 WIB
Eksistensi Minyak Balur di Tengah Gaya Hidup Modern - JPNN.COM
Ilustrasi penggunaan minyak balur di masyarakat. Foto: kutuskutus

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ritme kehidupan modern yang makin padat, sejumlah kebiasaan tradisional ternyata masih bertahan di masyarakat.

Salah satunya adalah penggunaan minyak balur yang hingga kini tetap menjadi bagian dari rutinitas banyak keluarga.

Kebiasaan mengoleskan minyak balur bukanlah hal baru di tanah air.

Baca Juga:

Sejak dahulu, produk minyak balur dipercaya untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman.

Meski pola hidup masyarakat terus berubah, tradisi tersebut tampaknya belum kehilangan tempat.

Bagi sebagian keluarga, minyak balur bukan sekadar produk perawatan tubuh, melainkan bagian dari kebiasaan yang diwariskan lintas generasi.

Baca Juga:

Pelaku industri herbal sekaligus owner Kutus Kutus, Fazli Hasniel Sugiharto, mengatakan kedekatan emosional menjadi salah satu alasan tradisi penggunaan minyak balur masih bertahan hingga sekarang.

“Banyak orang mengenal minyak balur bukan hanya sebagai produk, tetapi sebagai bagian dari kebiasaan keluarga yang sudah berlangsung lama,” ujar Fazli dalam keterangannya, Senin (8/6).

Di tengah ritme kehidupan modern yang makin padat, sejumlah kebiasaan tradisional seperti minyak balur ternyata masih bertahan di masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Minyak balur  kutus kutus  gaya hidup modern  kebiasaan tradisional 
BERITA MINYAK BALUR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp