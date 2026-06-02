JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ekspansi Berlanjut, Denza Perkuat Jaringan Premium Lewat Diler Baru di Pondok Indah

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:41 WIB
Peresmian diler Denza HAKA Pondok Indah, Jakarta Selatan. Foto: denza

jpnn.com, JAKARTA - Denza terus memperluas jejaknya di pasar kendaraan premium Indonesia. Langkah terbaru diwujudkan melalui peresmian diler Denza Haka Pondok Indah, yang berlokasi di kawasan premium Jakarta Selatan.

Kehadiran outlet baru tersebut menjadi bagian dari strategi ekspansi Denza yang makin agresif setelah mendapat respons positif dari pasar.

Direktur PT. BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengatakan pihaknya menargetkan memiliki 12 showroom Denza di Indonesia sepanjang 2026.

Ekspansi itu tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga akan menjangkau sejumlah wilayah potensial seperti Sumatera dan Sulawesi.

“Hingga saat ini lebih dari 10.000 unit Denza D9 telah dikirimkan kepada masyarakat Indonesia."

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami juga akan menghadirkan lebih banyak varian kendaraan premium Denza untuk pasar Indonesia,” kata Eagle Zhao.

Dalam peresmian tersebut, Denza juga menampilkan Denza B8, sebuah jip premium yang diproyeksikan menjadi salah satu model andalan berikutnya di Indonesia.

Kehadiran kendaraan itu sekaligus mempertegas ambisi Denza memperluas portofolio produk premium mereka di tanah air.

