JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekspansi Bisnis Berkelanjutan, McDonald's Buka Cabang Baru di Puncak, Bogor

Rabu, 25 Februari 2026 – 13:46 WIB
McDonald's Puncak menjadi lokasi kesembilan di Kabupaten Bogor dan bagian dari pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Foto: dok PT Rekso Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki 35 tahun, McDonald's Indonesia yang dikelola oleh PT Rekso Nasional Food ingi terus memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. 

Associate Director of Operations PT Rekso Nasional Food Wawan Setiawan menyatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan restoran terbaru di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

McDonald's Puncak menjadi lokasi kesembilan di Kabupaten Bogor dan bagian dari pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. 

“McDonald's Puncak lebih dari sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja,” jelas Wawan dikutip, Rabu (25/2).

Mendorong Lapangan Kerja dan Pengembangan Talenta Lokal

Saat ini, McDonald's Indonesia telah menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja untuk mendukung operasional lebih dari 300 restoran di seluruh Indonesia, termasuk penyandang disabilitas.

“Melalui inisiatif Special Crew Teman Tuli yang telah digulirkan sejak tahun 1995, serta didukung berbagai program pelatihan dan pengembangan karier berkelanjutan,” ungkap Wawan.

Menurut dia, di tingkat daerah, pembukaan McDonald's Puncak membuka peluang kerja bagi lebih dari 30 tenaga kerja lokal asal Kabupaten Bogor. 

