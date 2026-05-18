Ekspansi Bisnis, Danko Resmikan Showroom Pro Shop Pertama di Cibubur

jpnn.com, JAKARTA - PT Solusi Sentral Sistem selaku pemilik brand water heater dan sanitary Jepang, Danko, resmi membuka Showroom Pro Shop Danko pertama di Indonesia yang berlokasi di Cibubur.

Adapun pembukaan showroom ini dilakukan melalui kerja sama dengan dealer resmi, Cahaya Berkat Sanitary, sebagai langkah strategis perusahaan memperkuat penetrasi pasar offline di Indonesia.

Direktur Marketing Danko Indonesia Martinus Jono menyampaikan bahwa manajemen Danko melihat pertumbuhan properti dan residensial di area Cibubur terus berkembang.

Cibubur dipilih sebagai lokasi showroom Pro Shop Danko pertama karena dinilai memiliki potensi pasar yang sangat besar.

“Kawasan ini berkembang pesat sebagai area hunian baru dan menjadi titik strategis perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat,” ucap Martinus di Jakarta, Senin (18/5).

Dia menilai kehadiran showroom ini juga bertujuan mempermudah masyarakat, khususnya konsumen di wilayah Cibubur dan sekitarnya, untuk mendapatkan produk Danko secara langsung

“Lewat Danko Showroom Pro Shop ini, kami ingin konsumen benar-benar merasakan bagaimana teknologi Danko bisa membantu konsumen jadi lebih mudah dan nyaman,” kata dia,

Showroom Pro Shop Danko Cibubur memiliki luas area penjualan sebesar 67,5 meter persegi.