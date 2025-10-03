Ekspansi Bisnis di Indonesia, Radisson Hotel Group Gandeng Atiara Ubud Bali

jpnn.com, JAKARTA - Radisson Hotel Group mengumumkan ekspansi bisnis di Indonesia lewat kerja sama dengan Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort.

Executive Vice President & Global Chief Development Officer, Radisson Hotel Group Elie Younes menyampaikan kolaborasi itu menandai debut merek gaya hidup mewah Grup, Radisson Collection, di Indonesia.

Berdiri di bentang belantara yang asri di Ubud, Bali, Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort, membawa tamu dekat dengan keindahan alam, dengan semua kamar dan ruang publik yang menawarkan pemandangan langsung ke seputar hutan yang damai.

“Dijadwalkan dibuka pada 2027, resor ini akan mengusung 52 kamar yang dirancang elegan dengan enam suite keafiatan khusus dan teras luar ruangan, anjungan yoga pribadi, dan jakuzi,” ujar Elie Jumat (3/10).

Dia menjelaskan satu Presidential Suite seluas 530 meter persegi yang menakjubkan, lengkap dengan teras luas dan kolam renang pribadi yang menambah sentuhan eksklusif.

Dirancang untuk wisatawan yang berfokus pada kesehatan dan pengunjung internasional yang mencari ketenangan, resor ini akan berlokasi strategis hanya 90 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan 30 menit dari atraksi paling ikonik di pulau ini.

"Kami menawarkan lebih dari 160 resor kepada para tamu, mencerminkan jaringan yang solid bagi para pemilik properti kami untuk bergabung,” ungkap dia.

Elie menyebut Indonesia merupakan pasar dengan peluang dan potensi yang luar biasa, didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan daya tarik internasional.