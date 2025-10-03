Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ekspansi Bisnis di Indonesia, Radisson Hotel Group Gandeng Atiara Ubud Bali

Jumat, 03 Oktober 2025 – 13:54 WIB
Ekspansi Bisnis di Indonesia, Radisson Hotel Group Gandeng Atiara Ubud Bali - JPNN.COM
Radisson Hotel Group mengumumkan ekspansi bisnis di Indonesia lewat kerja sama dengan Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort. Foto: dok Radisson Hotel Group

jpnn.com, JAKARTA - Radisson Hotel Group mengumumkan ekspansi bisnis di Indonesia lewat kerja sama dengan Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort. 

Executive Vice President & Global Chief Development Officer, Radisson Hotel Group Elie Younes menyampaikan kolaborasi itu menandai debut merek gaya hidup mewah Grup, Radisson Collection, di Indonesia.

Berdiri di bentang belantara yang asri di Ubud, Bali, Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort, membawa tamu dekat dengan keindahan alam, dengan semua kamar dan ruang publik yang menawarkan pemandangan langsung ke seputar hutan yang damai.

Baca Juga:

“Dijadwalkan dibuka pada 2027, resor ini akan mengusung 52 kamar yang dirancang elegan dengan enam suite keafiatan khusus dan teras luar ruangan, anjungan yoga pribadi, dan jakuzi,” ujar Elie Jumat (3/10). 

Dia menjelaskan satu Presidential Suite seluas 530 meter persegi yang menakjubkan, lengkap dengan teras luas dan kolam renang pribadi yang menambah sentuhan eksklusif. 

Dirancang untuk wisatawan yang berfokus pada kesehatan dan pengunjung internasional yang mencari ketenangan, resor ini akan berlokasi strategis hanya 90 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan 30 menit dari atraksi paling ikonik di pulau ini.

Baca Juga:

"Kami menawarkan lebih dari 160 resor kepada para tamu, mencerminkan jaringan yang solid bagi para pemilik properti kami untuk bergabung,” ungkap dia.

Elie menyebut Indonesia merupakan pasar dengan peluang dan potensi yang luar biasa, didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan daya tarik internasional. 

Radisson Hotel Group mengumumkan ekspansi bisnis di Indonesia lewat kerja sama dengan Atiara Ubud Bali, A Radisson Collection Resort.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Radisson Hotel Group  ekspansi bisnis  Bisnis  ubud bali  Bali  destinasi 
BERITA RADISSON HOTEL GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp