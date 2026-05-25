Ekspansi Bisnis di Kamboja, Medela Potentia Gandeng Hisamitsu

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk melalui entitas anak Dynamic Argon Co., Ltd. (DAC) memperkuat posisinya sebagai mitra distribusi produk healthcare terpercaya di Kamboja melalui kolaborasi strategis dengan Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd. dari Jepang, yang ditandai dengan peluncuran Salonpas Pain Relief Patch dan Salonsip Gel-Patch di Kamboja.

Acara seremoni berlangsung di Hyatt Regency Phnom Penh pada 16 Mei 2026 dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kesehatan Kamboja, Kedutaan Besar Jepang di Kamboja, tenaga kesehatan, mitra bisnis, serta jajaran pimpinan Hisamitsu, Dynamic Group, dan Dynamic Argon.

Dalam sambutannya, perwakilan Kementerian Kesehatan Kamboja menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan serta pentingnya akses terhadap solusi self-care yang aman, berkualitas, dan mudah digunakan.

Hiramatsu Taro, Head of International Division of Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd menuturkan peluncuran ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi produk kesehatan berbasis teknologi farmasi Jepang.

“Dengan formulasi canggih dan teknologi transdermal drug delivery, produk ini memberikan pereda nyeri yang efektif sekaligus meminimalkan efek samping yang umum ditemukan pada obat pereda nyeri oral,” ujar Hiramatsu Taro, Head of International Division of Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd.

Kolaborasi ini juga menjadi tonggak penting bagi Dynamic Argon sebagai mitra distribusi healthcare terpercaya bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Kamboja.

PT Medela Potentia Tbk juga menyoroti pentingnya memperkuat akses healthcare melalui kemitraan strategis dan jaringan distribusi yang andal.

“Dengan pengalaman lebih dari empat dekade di sektor healthcare, Medela Potentia Tbk melalui ekosistem joint venture termasuk Dynamic Argon, terus berkomitmen memperkuat akses kesehatan dan menghadirkan inovasi healthcare terpercaya dunia lebih dekat kepada masyarakat Kamboja,” kata Juliwaty, Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk.